Außen süß, innen herzhaft So schmeckt der Mett-Berliner aus Xanten

Die Idee war Metzger-Meister Ludger Lemken am Mittwochabend gekommen, wie er unserer Redaktion berichtet. Er hatte vom Welt-Mettbrötchen-Tag gehört, der zu den kuriosen Feiertagen gehört und am 14. Februar war. Es gibt auch schon einige andere Metzger, die Mett-Berliner anbieten. Lemken hat ihn also nicht erfunden, wollte ihn aber einmal ausprobieren, wie er angenommen wird. Also fragte er direkt einen Bäcker in der Region, ob er ihm Berliner-Rohlinge liefern könnte, also innen ohne Marmelade – und das klappte kurzfristig. So konnte er bereits am Altweiber-Donnerstagvormittag für den Metzger-Berliner auf Facebook werben. Mittags war der erste Testlauf schon komplett verkauft.