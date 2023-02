Santese Domklüngel Xantens lustige Karnevalstruppe

Fast 40 Einheiten sind für den Karnevalszug am Sonntag in Xanten angemeldet. Also etwas weniger als 2020. Die vergangenen Jahre waren schwierige Zeiten, auch für den Karneval. Hier und da hat das Engagement nachgelassen, und dann ist vieles auch noch teurer geworden. Wagenbauer haben auch Schwierigkeiten, eine Möglichkeit zum Unterstellen und Bauen ihres Karnevalsgefährts zu finden. Angesichts all dieser Schwierigkeiten spricht das XBK von einer guten Beteiligung am Sonntag. Weil es immer noch viele gibt, die Geld, Kraft und Zeit investieren, damit die Menschen in den Sälen und auf der Straße Karneval feiern können. Das sind vor allem die Vereine mit ihren Mitgliedern und ehrenamtlichen Vorständen. Es sind aber auch Gruppen wie „Santese Domklüngel“. Ohne sie würde beim Blutwurstsonntagszug etwas fehlen.