Nach Sturmwarnung : Xanten sagt Blutwurstumzug für Sonntag ab

Wegen der Sturmwarnung fällt der Blutwurstumzug am Sonntag in Xanten aus. Das teilte die Stadt am Sonntagmorgen mit. „Sicherheit geht vor“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die Stadt habe sich am Morgen mit Feuerwehr, Polizei und Veranstalter beraten. Sie hätten die Hoffnung gehabt, dass sich das Wetter noch ändern werde. Aber die Meteorologen prognostizierten Sturmböen. Aus Sicherheitsgründen werde der Karnevalsumzug deshalb abgesagt. Aber der Blutwurstumzug solle nachgeholt werden. „Wir suchen mit Hochdruck nach einem Alternativtermin“, sagte Görtz. „Die Arbeit der Karnevalisten soll nicht umsonst gewesen sein.“