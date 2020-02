XCV-Kindersitzung : Das Xantener Schützenhaus fest in Kinderhand

Xanten Kinder haben im Xantener Schützenhaus Karneval gefeiert. Die Tanzgarden brachten die Bühne zum Beben. Ein Clwon zauberte ein Kaninchen herbei. Die Borther Prinzessin verletzte sich.

Fest in der Hand der närrischen Kinder aus Xanten und Umgebung war am Sonntag das Schützenhaus auf dem Xantener Fürstenberg. Für das Kinderprinzenpaar Ben-Luca Schibgilla und Lucy Schmidt mit ihren Pagen Magdalena und Benedikt Lindemann war es ein ganz besonderer Tag, konnten sie doch die Tollitäten empfangen und mit ihnen und vielen anderen Kindern Karneval feiern. Zu Besuch waren die Prinzenpaare aus Wesel, Appeldorn und die Prinzessin aus Borth – jeweils mit Hofstaat und Tanzgarde, welche mit denen des XCV die Bühne zum Beben brachten. Nicht die Bühne zum Beben, aber dafür die Kinder zum Staunen brachte Clown Leon, indem er ein Kaninchen aus einer vorher brennenden Schüssel zauberte. Die Moderation hatte XCV-Präsident Ralf Hussmann in die Hände von Jana und Nadine Grüters sowie Hannah Romes gelegt. Professionell führten sie durch das Programm und baten zum Schluss alle Kinder zum Macarena-Tanz auf die Bühne. Leider verletzte sich die Borther Prinzessin Julia I. beim Tanzen, so dass sie früher gehen musste. Alle wünschen ihr eine schnelle Genesung, damit sie die restliche Session noch mitfeiern kann.