Verkauf des Adventskalenders Falscher Ort angegeben – Lions bedauern Irrtum

Die Adventskalender wurden im November verkauft. „Leider hat sich beim Straßenverkauf des Lions-Xanten-Adventskalenders ein Irrtum ereignet“, erklärte der Club. In der Presse habe er die Amaliengalerie in Alpen als Verkaufspunkt angegeben. Die Lions-Freunde, die in Alpen den Verkauf durchführten, seien jedoch bei Edeka gewesen. „Dies war der Ort, der im letzten Jahr genutzt wurde.“ In den letzten Jahren sei der Verkaufsort geändert worden. Leider ist das in der Pressemitteilung falsch angegeben worden. „Wir bedauern, dass etlichen Alpener Bürgern eine unerfüllte Hoffnung auf den Kalender und eine ungemütliche Wartezeit zugemutet wurde“, erklärte die Xantener Lions-Präsidentin Silke Dietl. „Es war ein Irrtum von Seiten des Lions Clubs Xanten, da natürlich dort verkauft werden sollte, wo es angekündigt wurde. Im kommenden Jahr wird es besser.“ Es sei schade, dass gerade die Interessenten, die sich aktiv um einen Kalender bemühen und gewartet haben, verprellt worden seien. „Jeder Einzelne ist wichtig, um die diversen Projekte zu finanzieren.“ Für das Interesse möchte sich der Lions Club Xanten bedanken. „Und wir möchten bei Ihnen um Entschuldigung bitten.“ Die Kalender wurden auch in diesem Jahr wieder gerne und schnell gekauft. In den Verkaufsstellen war der Kalender gegen Mittag am ersten Verkaufstag vergriffen. Im Straßenverkauf wurden die Bestände ebenfalls schnell verkauft. „Leider sind auch hier viele Interessenten zu kurz gekommen.“