Kultur in Sonsbeck : Kabarett vom Niederrheiner für Niederrheiner

Sonsbeck Kabarettist Ludger Kazmierczak präsentiert am Donnerstag, 19. Januar; um 20 Uhr im Sonsbecker Kastell sein Programm „Hier is‘ wat los!“. Seit knapp zehn Jahren füllt Kazmierczak Theaterhallen und Bürgerhaussäle am Niederrhein.

Mit feinsinnigem Humor, charmanter Bühnenperformance und originellen Themen, begeistert er sein Niederrheinpublikum. Der Journalist und Kabarettist hat sein brandneues Programm im Gepäck. Darin sinniert der 53-Jährige über die Herkunft des Niederrheiners, die Tücken eines Camping-Urlaubs, das Aussterben der Dorfkneipen und die „Drückerkolonnen“ der Deutschen Glasfaser. Ein Teil des Programms ist wieder den lieben Nachbarn gewidmet, die von „frietje“ bis „pilsje“ alles verniedlichen – und natürlich geht‘s auch um Politik. Wohin auch immer Kazmierczak abschweift, am Ende landet er doch wieder am Niederrhein. Karten gibt es in Sonsbeck an der Infotheke im Rathaus, Tel. 02838 36-110, im Reisebüro an der Hochstraße, Tel. 02838 91791, in Xanten bei der TIX, Kurfürstenstraße 9, Tel. 02801 772200 oder online unter reservix.de