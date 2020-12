Kirche in Xanten : Bilderbuch über mutigen Kämpfer

Kirche in Xanten

Hermann Hölscheidt (links), Bärbel Stangenberg und Markus Trautmann haben in Xanten das neue Bilderbuch vorgestellt. Foto: Christian Breuer/Bischöffliche Pressestelle

Xanten Pfarrer Markus Trautmann aus Dülmen hat ein Buch über den Märtyrer und Widerstandskämpfer Nikolaus Groß geschrieben. Die KAB versteht dieses Buch auch als Beitrag, sich mit dem Erstarken von Faschismus und Rechtsradikalität auseinanderzusetzen.

Das „Licht von Xanten“ strahlt unablässig in der Krypta des St.-Viktor-Doms. Es handelt sich um eine nachgebildete Grubenlampe, die an den Seligen Nikolaus Groß erinnert. Er war Bergmann und engagierte sich zur Zeit des Nationalsozialismus als Redakteur bei der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) – für seinen Widerstand gegen die Nazis wurde er im Januar 1945 hingerichtet. Groß gehört zu den Märtyrern, derer im Xantener Dom gedacht wird.

Der Ort, an dem Markus Trautmann, Pfarrer von St. Viktor in Dülmen, sein neues Buch vorstellte, war also mit Bedacht gewählt. Nachdem er im vergangenen Jahr schon ein Bilderbuch über den Heiligen Norbert von Xanten geschrieben hatte, widmet sich das neue Werk Nikolaus Groß und dessen Familie. Bei der Vorstellung bedankte sich Trautmann insbesondere bei der Illustratorin Bärbel Stangenberg aus Wachtendonk, die für das Leben des Seligen eine kindgerechte, aber auch für erwachsene Leser ansprechende Bildsprache gewählt hat. Zudem bedankte sich Trautmann für die Unterstützung durch die KAB.