Sonsbeck: Junge Landfrauen starten durch

Sonsbeck Heute findet der Kennlernbrunch in Sonsbeck statt. Kontakte sollen geknüpft, Klischees bekämpft und die Liebe zum Land beworben werden.

Unkompliziert soll es werden, aber nicht einfach nur ein Frühstück, wie die drei Landfrauen Sabrina Fell aus Vynen, Anne Dicks aus Weeze und Isabell Egerding aus Kalkar erklären. Angesprochen haben sie Ü20- und U40-Landfrauen und solche, die sich für das Landleben interessieren. Ein Schritt, der aufmerksam macht. Ein Club im Club der Landfrauenvereinigung? "In keinem Fall. Wir sind eine Gruppe von Gleichaltrigen, die sich über angesagte Themen in unserer Altersgruppe austauschen wollen", erklärt Isabell Egerding (28). Der Brunch soll der Auftakt für verschiedene gemeinsame Aktivitäten sein. Der landwirtschaftliche Betrieb muss nicht zwangsläufig zum Hintergrund gehören. "Es gibt viele junge Frauen, die in der Stadt zuhause sind, sich für das Landleben interessieren und dazu mehr wissen wollen. Andere Mädels leben auf dem Land und suchen einen Kreis von Gleichaltrigen, den sie nicht im örtlichen Sportverein finden", sagt Sabrina Fell (27), die bereits Öffentlichkeitsarbeit im Arbeitskreis der Junglandwirte in Wesel macht. "Es geht einfach um Gemeinschaft", ergänzt Anne Dicks (24). Eine neue Generation meldet sich zu Wort, will inhaltlich und methodisch neue Themen anstoßen und ausprobieren. Digitale Medien machen den Kontakt über Netzwerke weit in der Region möglich. Da werden keine Briefe mehr geschrieben, sondern schnell eine Nachricht per Whatsapp.