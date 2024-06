Inklusive Motorradtour am Niederrhein Wann und wo der Jumborun vorbeikommt

Am Kreisverkehr an der Xantener Straße in Sonsbeck stecken bereits Fähnchen im Boden. Sie zeigen das spiralförmige Logo des Unternehmen Zündkerze. Sie zeigen jedoch allen voran: Die Vorfreude auf die inklusive Motorradtour für und mit Menschen mit Behinderung ist schon Tage vor dem Megaevent groß. Biker aus ganz Deutschland und den Niederlanden kommen auf ihren Maschinen nach Sonsbeck, um beim sogenannten Jumborun durch den Niederrhein auch Menschen mit Handicap mal die Möglichkeit zu geben, die Nase in den Fahrtwind zu halten. Und Tausende Menschen am Wegesrand freuen sich mit, jubeln in geschmückten Straßen, halten Willkommens-Banner in die Luft, musizieren, zeigen Tänze. Im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr in Vynen sogar Wasserfontänen in die Luft geschossen. Man darf gespannt sein, was sich die Zuschauer in diesem Jahr einfallen lassen. Denn diesmal steht ein Jubiläum an: Der Verein Unternehmen Zündkerze, der den inzwischen Kostenpflichtiger Inhalt größten Jumborun Deutschlands 1999 ins Leben gerufen hat, ist 25 Jahre alt geworden. Schon jetzt ist klar: Wieder wird der eigene Rekord gebrochen. Wir geben einen Überblick, was Fahrer, Beifahrer und Zuschauer wissen müssen.