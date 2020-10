Regionalbüro West : Jugendseelsorge bekommt Verstärkung

Xanten Die studierte Sozialarbeiterin Julia Koch unterstützt in Xanten das Team des Regionalbüros West im Bistum Münster. Vielen Xantenern ist sie besser unter ihrem Mädchennamen Küppers bekannt.

In Xanten ist Julia Koch aufgewachsen, damals hieß sie noch Küppers mit Nachnamen, wie die gleichnamige Bäckerei ihrer Eltern. Am Niederrhein hat sie ihr Abitur gemacht und eine Lehre zur Bankkaufrau. Messdienerin war sie und hat ehrenamtlich Ferienfreizeiten betreut. Nach der Banklehre merkte sie jedoch, dass sie lieber im sozialen Bereich mit Menschen arbeiten möchte, sie studierte Soziale Arbeit in Bochum, lernte dort ihren Mann kennen, mit dem sie nun gemeinsam mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter in Gelsenkirchen lebt. Doch nun zieht sie mit ihrer kleinen Familie wieder zurück an den Niederrhein, zurück nach Xanten. Eine neue Stelle hat sie schon gefunden: Julia Koch verstärkt in Xanten das Team des Regionalbüro West des Bistums Münster.