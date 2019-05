Konzert in der JuKuWe : Kneipenabend mit „Morgen Jass“ und „The Muncheese“

Xanten Nach langer Pause findet am Samstag, 4. Mai, ab 20 Uhr ein Kneipenabend Spezial in der Jugend-Kultur-Werkstatt im Niederbruch statt.

Die Band „Morgen Jass“ aus Essen eröffnet den Abend, der diesmal den etwas ruhigeren Klängen gewidmet ist. Marvin Andrä (Schlagzeug), Philipp Humburg (E-Gitarre), Malte Winter (E-Bass) und der Xantener Fabian Neubauer (E-Piano) spielen psychedelischen Jassrock mit Einflüssen aus Hip-Hop, Neo Soul und Modern Jazz. Die vier haben sich an der Folkwang-Universität in Essen kennengelernt und nehmen nächsten Monat ihr Debüt-Album auf. Marvin Andrä schreibt die meisten Stücke der Band, die unlängst in Essen und Umgebung, Weimar und Berlin auf Tournee war und ihre musikalische Visitenkarte abgegeben hat. Zweite Band beim Kneipenabend Spezial ist „The Muncheese“, die ihr zweites Konzert in der JuKuWe gibt und bei der Premiere beim letzten „La Familia“ mit neuartigem Garage-Funk zu überzeugen wusste.