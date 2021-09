Jukuwe in Xanten wird zum Wahllokal :  Jugendliche simulieren die Bundestagswahl

Xanten Die Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) in Xanten ist eine Woche lang ein Wahllokal für Schüler. Genauso wie bei der Bundestagswahl können die Jugendlichen einer Partei ihre Stimme geben. Am Freitag wird das Ergebnis der U18-Wahl veröffentlicht.

Ella hat sich informiert. Deshalb weiß sie genau, wem sie ihre Stimme geben will und warum sie überhaupt wählt: Weil sie mit entscheiden wolle, wer die Regierung stellt, sagt sie. Dieses Mal kann sie aber noch keinen Einfluss auf die Politik in Deutschland nehmen, sie ist noch unter 18 Jahre alt, darf also noch nicht an der Bundestagswahl teilnehmen. Aber sie darf bei der U18-Wahl in der Jugendkulturwerkstatt Exit (Jukuwe) mitmachen, genauso wie rund 1000 andere Schülerinnen und Schüler in Xanten. Es ist eine Simulation der Bundestagswahl, um Jugendliche unter 18 Jahren für Politik zu interessieren.