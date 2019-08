Musikverein Marienbaum : Cäcilia feiert 125-Jähriges ganz groß

Der Musikverein Cäcilia Marienbaum im Jahr 2019: Junge und ältere Mitglieder, Frauen und Männer freuen sich gemeinsam auf die Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen. Foto: Cäcilia Marienbaum/Siegmund Schlicht

Marienbaum Zum Jubiläum des Musikvereins gibt es am 1. September ein Familienfest mit Platzkonzert und vielen Gastvereinen.

Die Gründungsmitglieder waren Herren, bis auf wenige Ausnahmen alle mit Bart, der manchmal entsprechend der damaligen Mode an den Enden nach oben gezwirbelt wurde. Jugendliche fehlen auf dem Foto ebenso wie die Damenwelt. So präsentierte sich der Musikverein Cäcilia Marienbaum 1894, also vor 125 Jahren. Am 1. September 2019 feiert er sein Jubiläum mit einem ganztägigen, großen Familienfest mitsamt eines Platzkonzertes auf dem Dorfplatz.

„Wir starten unser Festprogramm um 11 Uhr“, erläutert dazu Ehrenmitglied Hans Peters. Nach dem Festvortrag durch Bürgermeister Thomas Görtz „unterhalten befreundete Vereine die Gäste den ganzen Tag über mit tollen Musikstücken“. Solche Teilnahmen haben Tradition für die Cäcilia-Musiker. Zu allen Cäcilia-Jubiläen spielten zwischen 13 und 21 Musikkapellen. Den Start macht diesmal das Mixed Age Orchestra ab 11.30 Uhr, den Schlussakkord setzt das Tambourcorps aus Kehrum. Dazwischen spielen Gruppen aus Wissel, Praest, Lüttingen, Vynen, Xanten, Obermörmter und natürlich aus Marienbaum selbst.

Info Mitglieder von jung bis alt gesucht Kontakt Der Musikverein sucht weitere Mitglieder, gleich welchen Alters. Auskünfte gibt es bei dem Vorsitzenden Simon Schlicht unter Tel. 0171-9586364 und Ehrenmitglied Hans Peters unter Tel. 0171-72620276 oder per E-Mail an schlicht.musikverein.marienbaum@gmx.de.

Auch Kindern wird viel geboten: „Neben einer Hüpfburg haben wir noch einige Überraschungen“, kündigt Peters an. Es solle ja schließlich ein Fest für die gesamte Familie werden, für die kleinen Besucher ebenso wie für die großen. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt; es gibt einen Imbiss, Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke.

Die Gründungsmitglieder des Musikvereins Cäcilia Marienbaum im Jahr 1894 waren ausschließlich Männer reiferen Alters. Foto: Cäcilia

Seine Predigt für das Hochamt in der Marienbaumer Wallfahrtskirche an dem Festsonntag wird Pater Jeremias übrigens dem Anlass entsprechend zum Thema Musikinstrumente halten. Beginn ist um 9.30 Uhr. Anschließend können Jung und Alt die Instrumente am Stand des Musikvereins Cäcilia ausprobieren. „Durch diese Aktion möchten wir neue Mitglieder und Jugendliche erreichen“, erläutert Peters.

Gemeinsam mit 21 Marienbaumern hatte Pfarrer Langenberg 1894 den Verein ins Leben gerufen. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg ruhte die Vereinsarbeit, da viele Mitglieder gefallen und alle Instrumente verloren gegangen waren. 1955 berief Pfarrer Alsters eine Versammlung ein mit dem Ziel der Neugründung. Bereits ein Jahr später verzeichnet die Chronik den ersten öffentlichen Auftritt.

Eine wichtige Weichenstellung erfolgte 2003 mit der Gründung des Jugendorchesters „Krachschläger“ mit 28 Nachwuchstalenten. Dort lernen sie die Blasmusik in ihren vielen Facetten kennen. Diese umfasst viel mehr als Märsche, Polkas, Walzer und kirchliche Melodien. Zum Repertoire gehören zum Beispiel auch Pop und Unterhaltungsmusik.