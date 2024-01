40 Jahre Städtepartnerschaft Sonsbeck will England den Pokal abluchsen

Gerne erinnert sich Schönauer zum Beispiel an seine langjährige Gastfamilie zurück. Ein älteres Paar, das mittlerweile verstorben ist. „Er war im Krieg als Militärarzt in einem Krankenhaus in Münster stationiert und hat später eine Deutsche geheiratet“, sagt der Sonsbecker. „Ein sehr lustiger, belesener Mann.“ Bei einem Besuch habe der spätere Hausarzt von seinem Aufenthalt in der Arktis erzählt und wie eigens für ihn ein Klavier eingeflogen worden ist, damit er den Kameraden in langen Nächten vorspielen konnte. „Einmal nahm er mich in seinen Golfclub mit“, berichtet Schönauer weiter. „Ich musste mir extra ein Sakko und eine Krawatte leihen, um reinzukommen. Aber ohne diese Freundschaft hätte ich so einen Club wohl niemals gesehen.“