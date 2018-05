Xanten: Jubel fürs Königspaar Carsten und Aline

Xanten

Alpen (bp) Fünf Jahre hat Carsten Lommen (24) auf diesen Tag gewartet. Am Samstag ging sein Traum in Erfüllung. Das Volk jubelte ihm als König der Junggesellenschützen und seiner Königin Aline Holthuis bei der Parade zu. Zu Ehren der jungen Majestäten gab's auch ein Fahnenschwenken. Das herrliche Bild wurde vervollständigt von den sechs Thronpaaren: Martin Palzer und Ina Fischer, Christoph Bühren und Shirley Heckers, Patrick Votruba und Alina Noll, Sebastian Hödicke und Yvonne Ernst, Kay Schulz und Eva Lechner sowie Sascha Stöckel und Mandy Verhuven. Nach dem Schützenumzug und der Parade ging's ins Festzelt, wo der Festreigen mit Königsgala und einer rauschenden Ballnacht zu Ende ging. Carsten Lommen hat fünf Anläufe gebraucht, um beim königlichen Wettstreit in der Schießschlucht am Schmuhlsberg als gekrönter Sieger hervorzugehen. Mit dem 111. Schuss am Pfingstdienstag war's soweit.