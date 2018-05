Xanten : Johannes Kohler soll Ehrenbürger werden

"Unruheständler" Dr. Johannes Kohler zu Besuch im Sankt-Josef-Hospital in Xanten. Foto: Olaf Ostermann

Xanten Der ehemalige Chefarzt hat 30 Jahre lang in der chirurgischen Abteilung des St.-Josef-Hospitals gearbeitet. Auf Antrag der BBX soll ihm nun die besondere Ehre zu Teil werden.

Wäre er noch Chefarzt der chirurgischen Abteilung des St. Josef-Hospitals, könnte er in diesem Jahr zwei Jubiläen feiern: Seinen 70. Geburtstag am 3. August. Und sein 30-jähriges Wirken am Krankenhaus, dessen idyllische Lage ihm auch den Namen Heeswaldklinik eingebracht hat. So bleibt es "nur" beim runden Geburtstag, den Dr. Johannes Kohler da feiern möchte, wo er sich emotional zu Hause fühlt: In Xanten. "Hier ist meine Heimat", sagt der Mann, der vor zwei Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde und wieder nach Baden-Baden gezogen ist.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Derksen und der Verwaltungsoberin Schwester Michaela hat Kohler "das Krankenhaus nicht nur über die Runden gebracht, sondern auch zu einer stabilen Einrichtung gemacht". Das verdient Anerkennung, meinen Werner Paeßens und Matthias Voll von der BBX, und haben beantragt, Johannes Kohler zum Ehrenbürger der Stadt zu machen. Ihr Antrag steht auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses heute Abend.

Das Engagement von Kohler lückenlos niederzuschreiben, würde den Rahmen sprengen. Deshalb nur einige Stichpunkte: In München und Freiburg Medizin studiert, chirurgische Ausbildung an verschiedenen Kliniken, dreifacher Facharzt (Chirurg, Unfallchirurg und Orthopäde). 1980 betreute und behandelte er mit dem Roten Kreuz auf der Cap Anamur drei Monate "boat people" aus Vietnam im südchinesischen Meer, 1991 half er im Irak-Krieg Flüchtlingen aus Kuwait, zwei Jahre als Unfallchirurg in Saudi-Arabien, im Süden des Landes an der Grenze zum Jemen, folgten. Danach wurde er Oberarzt an einem Krankenhaus in Freiburg. Seit mehr als zehn Jahren fährt Kohler regelmäßig mit zwölf bis 15 Ärzten, OP-Kräften und Krankenschwestern nach Benin, operiert 200 Kilometer von der Hauptstadt Cotonou entfernt zehn Tage lang Menschen, "schwierige Fälle". Operiert wird in einem Container, mitten in einem Dorf mit Lehmhütten, bei Temperaturen bis zu 40 Grad. Im November ist es wieder so weit.

1988 hatte sich Kohler schließlich auf den frei werdenden Chefarzt-Posten in der Chirurgie des Xantener Krankenhauses beworben - und wurde angenommen. Die erste Fahrt nach Xanten bleibt unvergessen: "November war es, nebelig", erinnert sich der 69-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. "Ich bin mit dem Zug bis Duisburg gefahren, dann umgestiegen in einen Bummelzug, der überall anhielt, auch in einem Ort namens Trompet. Ich dachte, ich komme nie an." Kam er aber - und am Bahnhof wartete schon Schwester Michaela.

Ein paar Wochen wohnte er in einem Zimmer in der Villa hinter dem Krankenhaus, danach vorübergehend mit Frau, den beiden Kindern "und vielen Campingmöbeln" im Gästehäuschen des St. Josef-Hospitals. "Ich wollte erst einmal schauen. Das Krankenhaus hat auf der Kippe gestanden", sagt Dr. Kohler, der die Chirurgie nach dem Weggang seines Vorgängers Dr. Niedenzu Schritt für Schritt reformierte. Er konzentrierte sich auf die Gelenkchirurgie, führte die endoskopische Chirurgie ein und wurde auf dem Feld der modernen Hüft-Knie-Schulter-Chirurgie tätig. Sein Credo: "Wir machen nicht alles. Aber das, was wir machen, müssen wir so gut machen wie die großen Kliniken."

30 Jahre sind inzwischen ins Land gegangen, seit Dr. Kohler mit seiner Frau Beate und den beiden Söhnen nach Xanten gezogen ist. Er ist stolz darauf, dass sich das St. Josef-Hospital nie dem Trend unterworfen und einem Verbund angeschlossen hat. "Wir waren immer so eine Art gallisches Dorf, aber wir haben keine roten Zahlen geschrieben". Schätzungsweise 2500 Operationen hat Dr. Johannes Kohler mit seinem Team im Jahr durchgeführt, "das summiert sich", rechnet der engagierte Chirurg hoch, dem der Kontakt zu seinen Patienten immer sehr wichtig war. "Ich wollte kein seelenloser Techniker sein. Ich habe meine Patienten gerne gehabt". Am 1. Januar 2016 übergab er dann endgültig den Stab an seinen Nachfolger Dr. Olaf Nosseir, nachdem er schon zwei Jahre "überzogen" hatte.

Und er zog mit seiner Frau zurück nach Baden-Baden, obwohl beide "eine sehr große emotionale Bindung zu Xanten" haben.

Regelmäßig kommt er noch heute hierhin, trifft sich mit seinem Stammtisch, besucht Freunde, hat sich Ende vergangenen Jahres in "seinem" Krankenhaus selber operieren lassen, genau wie seine Frau. Und natürlich macht Kohler im Ruhestand nicht nichts: Er ist Gutachter für die Berufsgenossenschaft und einer von mehreren Ärzten, die abwechselnd im großen Festspielhaus Baden-Baden für Notfälle im Einsatz sind.

