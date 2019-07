Ausbildung zur Hauswirtschafterin : Jahrgangsbeste lernte in St. Bernardin

Jahrgangsbeste lernte in St. Bernardin

Maria Lamers (l.), Leiterin der Hauswirtschaft an St. Bernardin, gratuliert Lara Brestel (r.) zu ihrer Leistung. Foto: Caritas

Sonsbeck Lara Brestel wurde für ihre Leistungen von der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet.

Eine ehemalige Auszubildende der Wohnanlage St. Bernardin, Lara Brestel, hat ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin jüngst als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Für ihre hervorragenden Leistungen wurde sie nun vor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Während ihrer Zeit in der Wohnanlage, die eine Einrichtung der Caritas Wohn- und Werkstätten ist, wurde sie besonders von Maria Lamers, Leiterin der Hauswirtschaft, unterstützt. Lamers stand Brestel stets mit Rat und Tat zur Seite und überbrachte ihrem ehemaligen Schützling nun persönliche Glückwünsche.

Lara Brestel fand direkt zu Beginn ihrer dreijährigen Ausbildung großen Gefallen an und mit der Arbeit für Menschen mit Behinderung in St. Bernardin. Sie durchlief alle Bereiche, die für die Ausbildung relevant waren. Besonders interessierte sie sich für gesunde Ernährung sowie nachhaltiges Arbeiten in der Hauswirtschaft. Ein Herzensanliegen war ihr ein guter, wertschätzender Umgang mit den Bewohnern der Einrichtung.