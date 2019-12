Januar 2019 in Xanten

Die Nordwestbahn kämpft mit einem hohen Krankenstand unter ihren Lokführern. Viele Züge der Regionalbahn (RB) 31 fallen aus. Dompropst Klaus Wittke tritt knapp drei Monate nach einem Schlaganfall zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auf. Nach Vandalismus im Kurpark (Foto) schickt die Stadt einen privaten Sicherheitsdienst regelmäßig nachts auf Streife. Bürgermeister Thomas Görtz kündigt an, dass er 2020 wieder antreten will.