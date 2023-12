Das Jahr 2023 in Bildern Ereignisse, die Xanten, Rheinberg, Sonsbeck und Alpen prägten

In diesem Jahr bestimmten insbesondere Bauprojekte die Schlagzeilen für Alpen und Rheinberg: vom ambitionierten Stadtumbau in Alpen oder dem langersehnten Spatenstich für den Edeka-Markt in Menzelen bis zum Aufregerthema Mehrfamilienhaus am Südwall in Orsoy. In Sonsbeck hat 2023 derweil eine neue Zeit begonnen: Die Gemeinde wird erstmals von einer Bürgermeisterin und von jemandem ohne CDU-Parteibuch geführt. Xanten wurde dagegen Vorreiter bei Tempo 20, hat es in der Innenstadt eingeführt, während anderswo noch darüber diskutiert wird. Natürlich ist 2023 noch viel mehr passiert. Wir geben in unserem Jahrerückblick in Bildern eine Auswahl der prägendsten Ereignisse für Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten.