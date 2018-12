2018 ist viel passiert. Wir blicken zurück und erinnern in zwölf Bildern an Ereignisse in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck.

Januar (11.1.): Der Abriss der alten Seniorenbegegnungsstätte an der Bahnhofstraße mitten in Rheinberg beginnt. Damit verschwindet ein markantes Gebäude in der Stadt. Ein Neubau ist dort nicht geplant.

