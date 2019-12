Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaftsförderung legt Jahresbericht vor : Xantens Gewerbegebiete füllen sich

Erfolgreiche Wirtschaftsförderung: Im Gewerbegebiet in Birten siedeln sich weitere Unternehmen an. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Wirtschaftsförderer Christian Boßmann legte seinen Jahresbericht vor. Demnach siedelten sich Unternehmen im Gewerbegebiet in Birten an oder planen diesen Schritt. Das Problem an der Sonsbecker Straße: „Die Flächen sind endlich.“