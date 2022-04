Engagement für Kriegsopfer : Konzert der Jagdhornbläser hilft Kindern in der Ukraine

Sonsbeck Jagdhornbläser im Hegering Sonsbeck unterstützen kranke Kinder in der Ukraine. Auch die Landfrauen Sonsbeck helfen mit. Dabei ging‘s hoch hinaus.

Auch ukrainische Gäste waren unter den vielen Besuchern. „Das hat uns besonders gefreut“, sagte Beate Cleven von den Labbecker Landfrauen. Am Ende der Veranstaltung kamen 2700 Euro an Spenden zusammen. Der Erlös der musikalischen Veranstaltung wird komplett an die Stiftung „Tabletochki“ gespendet (https://tabletochki.org), die krebskranke Kinder aus der Ukraine entweder vor Ort unterstützt oder die Transporte in andere Länder organisiert, um die dringend erforderlichen Behandlungen außerhalb der Ukraine durchzuführen.