Schloss Lüttingen in Xanten : Investor wartet auf Baugenehmigung

Xanten Die Baugenehmigung für 27 Wohnungen, die bis Juni letzten Jahres galt, hatte Heinz-Gerd Schlootz direkt mit eingekauft, als er für die Firma TectoRent im November 2016 für 810.000 Euro Schloss Lüttingen ersteigerte.

14,5 Millionen Euro will TectoRent in das an vielen Stellen marode Schloss investieren; in den L-förmig hinter dem Gebäude liegenden Wirtschaftsgebäuden sollen elf großzügige, über drei Etagen gehende, "höchstwertig ausgestattete Wohn-Dependancen mit einmaligen Komfort in bester Qualität" gebaut und dann verkauft werden.