Gott und die Welt : Neun Tage beten um die Fürsprache von Karl Leisner

Kleve/Xanten Monika Kaiser-Haas ist Autorin einer Novene mit mehr als 100 Seiten über den Seligen Märtyrer.

„Auf dem Weg zur Heiligkeit“, ist der Titel einer neuen Novene, eines Neun-Tage-Gebets um die Fürsprache des Seligen Karl Leisner, der in Kleve aufwuchs und in der Krypta des Xantener Domes seine letzte Ruhestätte fand.

Die Vizepräsidentin des Internationalen Karl-Leisner-Kreises (IKLK), Monika Kaiser-Haas, ist die Autorin dieser mit zahlreichen Fotos illustrierten, 103 Seiten starken Schrift, die von Butzon & Bercker in Kevelaer gedruckt wurde und vom IKLK herausgegeben wird. „Ein besonderes Anliegen dieses Novenen-Buches ist es, im Gebet um die Heiligsprechung des Seligen Karl Leisner zu bitten“, heißt es in der Einführung.

Der Glaubenszeuge vom Niederrhein, dessen Gedenktag am 12. August begangen wird, begeistert bis heute Menschen durch seine Lebensgeschichte. Leisners tief verwurzelter Glaube an Christus brachte ihn in Konflikt mit dem Regime des Nationalsozialismus. Nach 2003 Tagen Haft und seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Dachau starb er am 12. August 1945 im Alter von 30 Jahren.