Hilfe für zugewanderte Menschen : Xanten stellt Managerin für Integration ein

Dorota Hegerath (vorn) ist neue Fall-Managerin, unterstützt von (v.l.) Landrat Ingo Brohl, Burcin Gizem Sahin (Kreis Wesel), Bürgermeister Thomas Görtz, Sarah Wüster (Kreis Wesel) und Michael Verhalen (Stadt Xanten). Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten/Kreis Wesel Die Integration von zugewanderten Menschen soll besser gelingen, dafür hat NRW ein Programm aufgelegt. Der Kreis Wesel und Xanten setzen es um – die Stadt hat dadurch jetzt eine Fall-Managerin für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Die Stadt Xanten hat für die Integration von geflüchteten Menschen eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Dorota Hegerath hat Anfang Juni als sogenannte Fall-Managerin in der Verwaltung angefangen. Sie berät und betreut Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind und in Xanten leben. Ihre Arbeit soll die Arbeit von den Behörden, Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen ergänzen. Die Stelle wird vom Land finanziell mit 55.000 Euro unterstützt. Die Stadt leistet einen Eigenanteil.

Hintergrund ist, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist und NRW besser dafür sorgen möchte, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte integriert werden. Deshalb fördert das Land schon seit dem Jahr 2020 die flächendeckende Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM). Der Kreis Wesel nutzt dieses Programm, für die Umsetzung hat er ein Konzept aufgestellt. Dazu gehören Fall-Manager und Fall-Managerinnen in den Kommunen, auch Case-Manager genannt. Fünf gibt es insgesamt. Außer in Xanten arbeiten noch in Dinslaken, Moers, Wesel und Kamp-Lintfort Fall-Manager.

Mit ihnen sollen Menschen mit Flüchtlingsgeschichte feste Ansprechpersonen haben, während sie in den einzelnen Behörden unterschiedliche Ansprechpartner haben, erklärte Landrat Ingo Brohl am Mittwoch. Die Fall-Manager sollen die Lücken schließen, die in den vergangenen Jahren bei der Integrationsarbeit festgestellt worden seien. Brohl sprach „vom bisher fehlenden Mosaikstein“.

Der Landrat stellte zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz das Kommunale Integrationsmanagement am Mittwoch vor. Dabei wurden sie unterstützt von Burcin Gizem Sahin (KIM) und Sarah Wüster (Kommunale Integration) von der Kreisverwaltung sowie von Michael Verhalen (Leiter des Fachbereichs Soziales und Beratung in Xanten) und Fall-Managerin Dorota Hegerath. Die neue Kollegin in der Stadtverwaltung sei „ein Glücksgriff“, auch weil sie Russisch spreche, was bei der Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfe, sagte Görtz.

Dorota Hegerath ist seit 25 Jahren in der Integrationsarbeit tätig, wie sie berichtete. Sie hat im Rhein-Kreis-Neuss unter anderem ehrenamtliche Flüchtlingsangebote koordiniert. In Xanten hat sie in den ersten Wochen bereits mit Akteuren der Flüchtlingsarbeit gesprochen. Hier werde schon eine großartige Integrationsarbeit geleistet, sagte sie.

Die Förderung der Stelle durch NRW läuft zunächst nur für ein Jahr. Die Integration von zugewanderten Menschen sei aber eine Daueraufgabe, für die vor allem Bund und Land zuständig seien, damit dürften die Kommunen nicht allein gelassen werden, sagte Brohl. Deshalb gehe er davon aus, dass die finanzielle Unterstützung durch das Land NRW über das eine Jahr hinausgehe.

(wer)