Inklusive Motorradfahrt am Niederrhein Anmeldungen für den Jumbo-Run ab Montag möglich

In diesem Jahr findet die Ausfahrt zum 25. Mal statt. Am Samstag, 29. Juni, geht die Jubiläums-Ausfahrt um 11 Uhr vom Schweinemarkt in Sonsbeck wieder los. Mitfahrer müssen sich dafür vorher auf der Webseite des Vereins www.unternehmen-zuendkerze.de anmelden. Und dabei ist Tempo geboten. Im vergangenen Jahr musste die Online-Anmeldung schon nach drei Tagen wieder geschlossen werden, weil alle Plätze vergeben waren. Die Anmeldung für Fahrer, die mit einem Motorrad, Gespann oder Trike kommen wollen, läuft bereits, wie der Verein mitteilt.