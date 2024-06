Jumbo-Run am Niederrhein Große Gefühle im Fahrtwind

Am Niederrhein findet Inklusion auf der Straße statt. Die Motorradtour des Vereins Unternehmen Zündkerze war wieder ein voller Erfolg. 265 Biker aus ganz Deutschland und den Niederlanden nahmen am Samstag mehr als 180 Menschen mit Behinderung auf ihren Maschinen mit, damit auch sie mal die Nase in den Fahrtwind halten konnten. Ein neuer Rekord. Sehen Sie hier einige Impressionen von dem Riesenevent.