Zwei Auftritte im Kirmeszelt : Ingrid Kühne im Doppelpack

Kabarettistin Ingrid Kühne (l.) alias "De Frau Kühne" tritt im Rahmen der Sonsbecker Schützenkirmes zweimal im Festzelt auf. Karten gibt es in der Gaststätte Zur Linde von Mike Kartheuser (r.). Foto: Kartheuser

Sonsbeck „De Frau Kühne“ steht an zwei Tagen auf der Bühne im Sonsbecker Kirmes-Festzelt. Am Donnerstag, 11. Juli, beim Seniorennachmittag „Aber bitte mit Sahne“, sowie am Freitag, 12. Juli, beim Comedy-Abend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) „De Frau Kühne“ tritt kommende Woche zweimal in Sonsbeck auf. Im Festzelt auf dem Schweinemarkt, das zur diesjährigen Schützenkirmes aufgebaut ist, tritt die Xantenerin gemeinsam mit musikalischen Gästen zunächst am Donnerstag, 11. Juli, um 15 Uhr beim Seniorennachmittag „Aber bitte mit Sahne“ auf. Der Eintritt beträgt 13 Euro, Einlass ist um 14 Uhr. Für alle Gäste wird es Kaffee und Kuchen – natürlich mit Sahne – geben.