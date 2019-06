Kabarett im Haus der Begegnung : „De Frau Kühne“ glückt die Feuertaufe

Xanten Mit ihrem Programm „Wie war das früher no(ch)rmal“ ließ Ingrid Kühne 160 Senioren im Haus der Begegnung gar nicht aus dem Lachen herauskommen. Der Auftritt war eine Generalprobe für die Kabarettistin vor einer WDR-Aufzeichnung.

Wenn an einem Nachmittag im Haus der Begegnung mehr als zwei Stunden nur gelacht wird, dann könnten die Anekdoten von Ingrid Kühne der Grund dafür sein. Und genauso war es am Montag: Die Kabarettistin aus Lüttingen, besser bekannt als „de Frau Kühne“, sorgte dafür, dass 160 Menschen über 60 Jahre aus dem Lachen kaum noch heraus kamen. Und das für nur fünf Euro Eintrittspreis, der Sozialstiftung der Stadt als Trägerin des Hauses sei Dank.

Er sei nicht die Frau Kühne, aber das liege nur an seiner Frisur, begrüßte Bürgermeister Thomas Görtz und nach ihm die Leiterin des Hauses, Barbara Doerk, die Besucher in der Begegnungsstätte für Senioren an der Karthaus. Und dass Kühne mit einer gehörigen Portion Selbstironie Alltagsgeschichten aus ihrem ersten Solo-Programm „Wie war das früher no(ch)rmal“ erzählte, hatte einen guten Grund: Am Donnerstag zeichnet das WDR-Fernsehen dieses Kabarett-Programm um 20 Uhr in der Rheinberger Stadthalle auf.