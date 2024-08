Xantenerin Ingrid Kühne in der Ladies Night „Was für ein Waaaahnsinns-Abend!“

Danach folgt der Termin in der Maske. Ingrid Kühne weiß genau, was sie möchte: „Bitte die Haare schön strubbelig, Strähnen vom Pony in die Stirn, dunkle Augen, meinetwegen mit Bordeaux oder so und bloß kein Beige, Gold oder Grün!“ Eine klare Ansage sei für sie immer besser, als wenn jemand da säße und nicht wisse, was sie wolle, erklärt die Maskenbildnerin.