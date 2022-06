Auftritt von Ingrid Kühne : Die Familie kriegt mal wieder ihr Fett weg

Beim Auftritt von Ingrid Kühne am Donnerstagabend in Rheinberg war auch der WDR dabei. Es ist schon das zweite Mal, dass der Kölner Sender ein Soloprogramm der Kabarettistin aufzeichnet, um es später im Fernsehen zu zeigen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten/Rheinberg Ingrid Kühne ist mit ihrem zweiten Solo-Programm bald im Fernsehen zu sehen: Der WDR zeichnete ihren Auftritt in Rheinberg auf. Ihren Erfolg verdankt die Xantenerin ihrer Authentizität, ihrem Humor – und den Erlebnissen zu Hause.

Laufende Fernsehkameras gehören für Ingrid Kühne längst zum Alltag. Schließlich wurde sie durch die WDR-Reihe „Blötschkopp und die Rampensäue“ erst so richtig bekannt, und im Kölner Karneval ist sie praktisch schon zu Hause. „Ich kann die Kameras komplett ausblenden, bin ganz beim Publikum im Saal“, sagte sie einmal. Nervös war sie dann aber doch, als der Kölner Fernsehsender vor drei Jahren mit einem Kamerateam in die Rheinberger Stadthalle kam, um ihr erstes Bühnenprogramm „Wie war das no(ch)rmal“ aufzuzeichnen.

Am vergangenen Donnerstag war der WDR erneut in Rheinbergs guter Stube zu Gast, um das zweite Soloprogramm der Lüttingerin mit dem Titel „Okay, mein Fehler!“ einzuspielen. Doch dieses Mal war das Nervenkostüm der Künstlerin so ruhig wie Rheinberg bei Nacht. „Ich sag mir, wenn es den Leuten nicht gefällt, schalten sie um. Das hilft“, erklärte Ingrid Kühne, die sich derzeit auf ihre Weise ablenkt: „Ich habe noch 100 Tage, um mein neues Programm fertig zu kriegen. Langsam muss ich mich ranhalten.“

Zu den wichtigsten Protagonisten in ihren Programmen und Büttenreden zählen Sohn Sven und Ehemann Ralf. Dass sich die beiden besonders anstrengen müssten, um durch ihre Unzulänglichkeiten immer neue Pointen zu liefern, ist laut Ingrid Kühne nicht der Fall: „Das ist bei denen angeboren, die muss ich nur beobachten.“ Unter ständiger Beobachtung steht auch Gertrud Egger. Die Mutter von Ingrid Kühne bekommt immer wieder ihr Fett weg und das auf teils heftige Art und Weise. „Die Freundin von Sven hat meine Mutter gefragt, ob sie auch ein Bauchnabel-Piercing trägt. Da war sie beleidigt, denn sie hat ja einen Bauchnabel, so groß wie ein alter Bierdeckel.“

Stoff für ein Bühnenprogramm bietet auch die trinkfreudige Nachbarschaft. Da wäre zum Beispiel des Gatten Lieblingsnachbar Günther, der als Brauereimitarbeiter jeden Monat zehn Kästen Bier nach Hause tragen darf. „Ich frag den Günther: Boah, das ist aber eine Menge, was machst du denn mit dem Rest? Da sagt der: Den kaufe ich wie jeder andere auch im Getränkemarkt.“ Klar, dass Ralf da gerne mal aushilft, überhaupt ist er dem Bier nicht so ganz abgeneigt. „Die Menge, die Ralf bei einer Feier trinkt, da kann ein Schiff drauf drehen“, erzählt die leidgeplagte Gattin. Reichlich Anekdoten stammen noch aus der Zeit, als sie ihrem 17-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz betreuen sollte und Kritik nur sehr vorsichtig äußern durfte. „Ich habe ihn gefragt, ob er für den Geheimdienst fährt, weil er nie blinkt. Da sagt Sven: Boah Mutti, das geht doch keinem was an, wohin ich will.“