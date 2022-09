Ingrid Kühne wurde am 13. November 1968 in Aldekerk (heute Kerken) geboren. Bereits mit zwölf Jahren habe sie das erste Mal auf einer Bühne gestanden, in einem Theaterstück in plattdeutscher Mundart, berichtet sie. Später trat sie immer wieder auf, auch schon im Karneval. Das Foto zeigt sie auf der Damensitzung des Xantener Carnevalvereins (XCV) im Jahr 2009.