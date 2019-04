Bauarbeiten : Erdgasleitung für Wardter Neubaugebiet wird verlegt

Für das Neubaugebiet müssen neben den Erdgasleitungen auch Wasser- und Stromleitungen verlegt werden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Ab der kommenden Woche werden zwei Langzeit-Baustellen die Geduld vieler Xantener auf die Probe stellen. Denn sowohl in Wardt als auch an der Göth-Schleuse beginnen umfangreiche Bauarbeiten, die in beiden Fällen mehrere Wochen dauern werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Plüm Von Markus Plüm Redakteur Autorendetails aufklappen Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Am Mittwoch teilte die Gelsenwasser Energienetze GmbH mit, dass sie vom kommenden Donnerstag, 25. April, an in Wardt mit der Verlegung von Erdgasleitungen beginnen wird. „Die Maßnahme wird zwischen Strohweg und der Straße Am Meerend vorgenommen. Dabei handelt es sich um Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet“, teilte Andre Ziegert von Gelsenwasser unserer Redaktion mit. Gleichzeitig werden andere Firmen auch Wasser- und Stromleitungen dort verlegen.

Gelsenwasser plant, die Arbeiten innerhalb von zwölf Wochen abzuschließen. Inwieweit es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, konnte allerdings auch das Ordnungsamt der Stadt Xanten nicht sagen – ein entsprechender Umleitungsantrag von Gelsenwasser sei noch nicht eingegangen.