Eine-Welt-Gruppe : In Xanten dauert Faire Woche zwei Monate

Xanten Die Eine-Welt-Gruppe Xanten plant drei Aktionen unter dem Motto „Gutes Leben – fair statt mehr“. Unter anderem können Kunden im Weltladen den Preis für ihren Kaffee selbst bestimmen.

Für die einen ist ein gutes Leben vielleicht der jährliche Urlaub, andere verbinden damit eher weniger Arbeit und mehr Zeit für die Familie. Gerade in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie sei vielen Menschen erst bewusst geworden, was ein gutes Leben für sie bedeutet, sagen Wolfgang Schneider und Anette Artz von der Eine-Welt-Gruppe Xanten. Genau dieses Bewusstsein wollen sie nun in der Fairen Woche noch schärfen.

Unter dem Motto „Gutes Leben – fair statt mehr“ stehen in der Fairen Woche die Fragen im Vordergrund, wie ein gutes Leben für möglichst viele Menschen erreicht werden könnte, wie Produktions- und Konsummuster aussehen müssten, damit sie nicht zu Lasten von Mensch und Natur gehen. Aber auch: Was kann der faire Handel dazu beitragen und welchen Beitrag kann jeder einzelne leisten?

Wobei, von einer Fairen Woche kann man in Xanten kaum sprechen. Die Eine-Welt-Gruppe plant verteilt über zwei Monate Angebote und Aktionen, um Menschen zu informieren und zu sensibilisieren. Los geht es am Montag, 3. August, mit einer Plakatausstellung im Schaufenster des Weltladens an der Kurfürstenstraße. Alle paar Tage wechselnde Bilder, gepaart mit Fakten zu Kinderarbeit, Menschenrechten, fairen Löhnen und vielem mehr sollen „zeigen, wie es in der Welt aussieht“, sagt Weltladen-Geschäftsführerin Artz.