Aktion von Westenergie : In Sonsbeck wachsen zehn neue Klimabäume

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck hat an zehn Plätzen Bäume gepflanzt, die dem Klimawandel trotzen können. Gespendet wurden sie von dem Energieunternehmen Westenergie.

Die Gemeinde Sonsbeck hat in Zusammenarbeit mit dem Energieunternehmen Westenergie zehn klimaresistente Bäume gepflanzt. Die Bäume stehen an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet: An der Feuerwehr in Labbeck, auf dem Grootensweg, am Spiel- und Sportpark sowie an weiteren Plätzen. Sie sollen das Gemeindebild verschönern und für eine Verbesserung der Lebensqualität sorgen.