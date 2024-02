Ladenlokal rund ums kochende Multitalent Thermomix-Kochstudio in Sonsbeck eröffnet

Sonsbeck · Karin Kürvers hat auf der Hochstraße in Sonsbeck ein Ladenlokal rund um den Thermomix eröffnet. Was sie in dem Geschäft plant und was Corona mit der Eröffnung zu tun hat.

05.02.2024 , 17:52 Uhr

Zur Eröffnung des neuen Kochstudios in Sonsbeck sind zahlreiche Interessenten gekommen. Karin Kürvers (grüner Schal) zeigte die Vorteile des Thermomix‘ auf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Erwin Kohl