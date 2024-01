20-köpfige Gruppe zertifiziert In Sonsbeck halten Laien Gottesdienst

„Dazu gehört sicher ein Portion Mut“, gibt der Pfarreirat an. „Es ist eine Herausforderung, sich auch in den Hauptgottesdiensten an den Altar zu stellen, denn viele Menschen erwarten an dieser Stelle einen Priester.“ Auch Zweifel seien in dem Workshop aufgekommen, berichtet die Teilnehmerin Elisabeth Hegmann-Bossmann: „Finde ich die richtigen Worte? Kann ich das Wort Gottes, also das, was wir in der Bibel finden, richtig verstehen und darüber vor der Gemeinde sprechen? Gelingt es, die Gemeinde damit anzusprechen, damit Gottes Wort gehört und verstanden wird? Diese Fragen haben uns umgetrieben, wir haben darüber gesprochen und waren danach oft auch nicht unbedingt sicherer“, erklärt sie. Dennoch hätten sich die Frauen und Männer frohen Mutes zu der Aufgabe entschlossen.