Im „Vielfach“ gibt es Kunsthandwerk In Sonsbeck eröffnet ein Concept Store

Es wird noch kräftig gewerkelt an der Hochstraße 45. Eine neue Heizung soll her, eine Wand muss verputzt werden und dann sind noch viele viele Regalfächer aufzubauen. Diese sind namensgebend für das besondere Geschäftskonzept von Nina Trendelkamp und Sascha Wüllenweber. Im „Vielfach“, das am Freitag, 1. Dezember, eröffnet, sollen Künstler und Selbermacher einzelne Regalfächer, Wand- und Stellflächen anmieten können, um dort ihre Waren ausstellen und verkaufen zu können. Dabei hat sich das Paar ganz dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Auch die Produzenten trifft man gleich vor Ort.