In der Wohnanlage St. Bernadin wird durch den Naturschutzbund (NaBu) und die Caritas das Projekt "Umweltbildung für alle – Inklusion inklusive“ umgesetzt.

Sonsbeck In der Wohnanlage von St. Bernadin lernen Menschen mit Behinderung alles übers Gärtnern. Angeleitet werden sie von Sabine Kotzan. Die Landschaftsökologin leitet das Leader Projekt „Umweltbildung für alle – Inklusion inklusive“.

Vom Beet direkt bis auf den Teller. In der Wohnanlage von St. Bernadin lernen Menschen mit Behinderung alles über das Gärtnern und bereiten aus dem, was sie im Garten ernten, leckere Speisen zu. Die Caritas ist Träger der Anlage, in der 150 Menschen leben. Das ehemalige Kloster verfügt über einen großen, weitläufig angelegten Garten. Hier ist der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) aktiv. Mit Sabine Kotzan vor Ort an der Spitze.

So geht sie einmal in der Woche für zwei Stunden mit interessierten Bewohnern in den Garten und erklärt alles, was hier so wächst und gedeiht. Ein Angebot, das im Haus gut ankommt. Denn die Bewohnergruppe hat sichtlich Spaß an der frischen Luft in diesem so goldenen Oktober. „Kreative Angebote gibt es hier in St. Bernadin reichlich. Mir war es wichtig, ein Programm zu entwickeln, bei dem die Bewohner vor allem rausgehen können“, erklärt sie. Und hier gibt es allemal einiges zu tun.