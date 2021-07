Franz-Josef Klaßen verlässt Stiftsgymnasium Xanten : Ein „souveräner Schulleiter“ sagt Tschüss

Zum Abschied von Franz-Josef Klaßen und Dagmar Roters führten Schüler und Lehrer einen Flashmob auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Nach 20 Jahren als „Chef“ des Xantener Gymnasiums wurde Franz-Josef Klaßen in einer emotionalen Feierstunde samt Flashmob verabschiedet. Auch die ehemalige Lehrerin Dagmar Roters stand in der Mensa im Mittelpunkt.

Franz-Josef Klaßen bekam als aufmerksamer Zuhörer in der Mensa in den Redebeiträgen immer wieder zu hören, wie viel er doch für die positive Entwicklung dieser Schule getan habe. Die Schule, deren Leitung er als Studiendirektor im August 2001 übernahm. Gegen vier Mitbewerber hatte sich Klaßen damals durchgesetzt. Fast 20 Jahre war der gebürtige Emmericher Leiter des Xantener Stiftsgymnasiums (SSGX). Am Donnerstag wurde er offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Noch vor der emotionalen Feierstunde gab’s eine Überraschung für ihn. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung kamen auf dem großen Hof zusammen, um einen Flashmob zu präsentierten. Sie tanzten, ausgestattet mit Flaggen und Pappschildern, jedoch nicht nur für den scheidenden Schulleiter, sondern auch für Dagmar Roters. Die ehemalige Lehrerin war 2020 nach 40-jähriger Tätigkeit am SSGX ausgeschieden und ebenfalls zur Verabschiedung in größerer Runde in die Mensa eingeladen.

Franz-Josef Klaßen übernahm die Schulleitung am SSGX im August 2001. Am Donnerstag wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Überraschungsetappe mit ehemaligen Kollegen Bewegung Zu den Hobbys von Franz-Josef Klaßen gehört das Radfahren. So überreichte ihm Bürgermeister Thomas Görtz als Abschiedsgeschenk auch ein Radtrikot mit Xanten-Schriftzug. Von seinen ehemaligen Kollegen gab’s einen Gutschein für eine gemeinsame Überraschungsetappe mit ihnen am 29. August.

Roters und Klaßen hatten sich stets gut verstanden. Sie saßen gemeinsam an einem Tisch und verfolgten die Beiträge, die sie des Öfteren zum Schmunzeln und Lachen brachten. Seine Entlassungsurkunde bekam der 65-Jährige aus den Händen von Wilfried Bentgens. Der Schuldezernent hob Klaßens „niederrheinische Persönlichkeit“ hervor, mit der er das SSGX nach innen und außen geprägt habe. Er sprach „von einem souveränen Schulleiter, der Beständigkeit und Verlässlichkeit“ nie aus den Augen verloren habe. Explizit hob Bentgens sein Engagement für die Europa-Klasse hervor. Die konstant hohen Anmeldezahlen machte er an der Person Klaßen fest: „Die besondere Atmosphäre an dieser Schule ist im Wesentlichen Ihr Verdienst.“

Bürgermeister Thomas Görtz hatte sich für die Feierstunde die Bewerbungsunterlagen von Klaßen angeschaut. Darin habe ein Empfehlungsschreiben der Bezirksregierung gelegen. Die Entscheidung, den zweifachen Familienvater auszuwählen, sei die richtige gewesen. Seine „klaren Analysen stachen durch Herz und scharfe Logik“ heraus. Und wie Görtz sagte, habe Klaßen in seiner Schulleiter-Zeit in Xanten über 2300 Abitur-Zeugnisse ausgehändigt. Die Schülervertretung berichtete davon, dass der Oberstudiendirektor stets ehrlich und fair gewesen sei. Und er habe ihnen die Gelegenheit gegeben, „den Schulalltag aktiv mitzugestalten“.

Die besten Wünsche für seine Zeit als Pensionär erhielt Franz-Josef Klaßen obendrein durch Video-Botschaften aus verschiedenen Ländern. Alle Partnerschulen des SSGX hatten etwas parat. Grüße kamen sogar aus Kenia. Der Lehrerrat sowie diverse Fachschaften hatten was für ihn und Roters, die sich ebenfalls für die Europa-Ausrichtung des Gymnasiums eingesetzt hatte, vorbereitet. In einem Einspieler sprach Anne Gesthuysen zur ehemaligen Leiterin der Theater-AG. Die Fernsehmoderatorin hatte am SSGX ihr Abi gemacht und kann sich partout nicht vorstellen, dass sich „Wirbelwind“ Roters in den Ruhestand verabschiedet.