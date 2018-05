Sonsbeck: In den Büchereien gibt es jetzt Energiesparpakete zum Ausleihen

In den Büchereien gibt es jetzt Energiesparpakete zum Ausleihen

Sonsbeck Sonsbecks Bibliotheken leisten einen Beitrag zum Umweltschutz. Zum Paket des Umweltbundesamtes gehört auch ein Messgerät für Stromverbrauch.

Das Umweltbundesamt (UBA) stellt Bibliotheken mehr als 1200 Energiesparpakete zur Verfügung - mit dabei sind auch die Gemeindebücherei in Sonsbeck, die Katholische Bücherei St. Antonius in Hamb und die Katholische öffentliche Bücherei in Labbeck.