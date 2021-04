Impftermine für Ü60 im Kreis Wesel : „War wohl wie Lotto“

Xanten/Rheinberg In NRW sind kurzfristig Impftermine für Menschen über 60 angeboten worden, nachdem Astrazeneca-Impfdosen übrig waren. Im Kreis Wesel gelang es einigen, einen Impftermin zu bekommen. Anderen aber nicht. Einige Beispiele.

Auf Facebook berichtete auch eine Frau aus Xanten, dass sie sich am Samstag und Sonntag zunächst vergeblich um einen Impftermin bemühte. Dann habe sie ihre Postleitzahl auf Rees geändert und ohne Probleme einen Termin in Kalkar bekommen, also im benachbarten Kreis Kleve. Ob sie als Xantenerin den Termin wahrnehmen könne, wisse sie aber noch nicht. Andere schrieben, dass sie es ebenfalls vergeblich versucht hätten, zum Teil stundenlang. Eine Frau erklärte, dass sie auf dem Smartphone keinen Termin buchen konnte, aber über den Computer. Eine andere Xantenerin erzählte, dass sie zwar telefonisch durchgekommen sei, aber dass schon alle Termine im Kreis Wesel vergeben gewesen seien. Ein Mann berichtete, dass er sich vorab bei der KV registriert und am Samstag um 8.12 Uhr Impftermine für seine Frau und sich vereinbart habe. Am Sonntag hätten sie ihre Impfung bekommen. „Es lief alles reibungslos ab. Danke an die vielen ehrenamtlichen Helfer im Impfzentrum Wesel.“ Eine Frau meinte schließlich: „War wohl wie Lotto.“ Manche hätten Glück gehabt, andere nicht.