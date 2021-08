Mobile Impf-Aktion des DRK : Viele Jugendliche unter 148 Impflingen in Xanten

Xanten Die Resonanz bei der mobilen Impf-Aktion des Deutschen Roten Kreuzes in Xanten war groß. Insgesamt ließen sich ... Menschen eine Spritze im Kampf gegen das Coronavirus setzen.

Claudia Suerbaum hatte am Mittwoch in Xanten gut zu tun. Die Kinderärztin aus Düsseldorf setzte gut 15 Mal pro Stunde die Spritze im Impf-Mobil am kleinen Markt an. Der Standort nebst zum Wochenmarkt war vom Impf-Team des Deutschen Roten Kreuzes gut gewählt. Insgesamt ließen sich zwischen 9 und 15 Uhr 148 Menschen den Pieks im Kampf gegen Corona setzen. Vor allem viele Jugendliche nutzten die Gelegenheit.