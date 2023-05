Imkerverein Xanten pflanzt Wiese Am Birtener Hagelkreuz soll es bald blühen

Auch am Trajanring und in Vynen habe man in Absprache mit den entsprechenden Landwirten bereits Blühstreifen angelegt. Unterstützt wurde dieser Gedanke durch den Bauern Robert Matthaiwe, der gleichzeitig Jagdpächter ist, sowie Hansgeorg Hortmann, ebenfalls Jagdpächter. „Wir Landwirte sind ja auf Insekten angewiesen“, sagte Matthaiwe. Auch an seinen anderen Feldern lege er seit Jahren Blühstreifen an. So habe er auch den verwilderten Boden für die Saat vorbereitet. Das Saatgut besteht aus Buchweizen, vier Kleesorten, Sonnenblumen, Phacelia, Lupinen und anderen Delikatessen für Bienen. „Fast alles zweijährige Pflanzen“, stellte Zimmermann fest. Die ersten Erfolge würden sich bereits in etwa sechs Wochen einstellen, wenn die Blütenpracht schon von weither zu sehen sein werde.