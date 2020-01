RVR-Projekt : IHK kritisiert Sonsbeck für Kooperationsstandort-Ablehnung

Auf dieser Fläche westlich der Alpener Straße in Sonsbeck will der RVR einen von 24 Kooperationsstandorten auf seinem Gebiet ansiedeln. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Zwar ist die Handelskammer enttäuscht, dass sich der Rat nun doch gegen das RVR-Projekt ausgesprochen hat. Dennoch will sie helfen, doch noch zu einer Lösung zu gelangen.

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) hat sich von der Entscheidung des Sonsbecker Gemeinderates, den vom Regionalverband Ruhr geplanten Kooperationsstandort zur Ansiedlung von Industriebetrieben nun doch abzulehnen, enttäuscht gezeigt. „Dieses Areal eignet sich gut, um die Gewerbeflächenknappheit im Kreis Wesel zu reduzieren“, sagte IHK-Geschäftsführer Michael Rüscher in einer Mitteilung. Er forderte zudem, dass alle Spielräume im neuen Jahr genutzt werden müssten, um ansässigen Unternehmen und neuen Betrieben den dringend benötigten Platz am Niederrhein einzuräumen.

Trotz der Enttäuschung über die Entscheidung des Gemeinderates – der hatte sich im Januar 2019 unter bestimmten Voraussetzungen noch für den Kooperationsstandort ausgesprochen, diese Zustimmung inzwischen aber wieder zurückgenommen (wir berichteten) – bietet die IHK der Gemeinde weiterhin ihren Unterstützung an, um zu einer für alle Seiten zufrieden­stellenden Lösung zu gelangen. „Uns ist bekannt, dass die RVR-Pläne bereits für örtliches Gewerbe reservierte Flächen überplant hätten“, sagte Marc Sextro, IHK-Referent für Raumordnung und Stadtplanung, am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Darauf hätte auch die IHK in ihrer Stellungnahme an den RVR hingewiesen. „Grundsätzlich haben aber auch wir keinen mittelbaren Einfluss auf die Pläne des Regionalverbands, vieles ist da derzeit aber auch einfach noch sehr unklar“, so Sextro.