IGX-Weihnachtsverlosung : Der Hauptpreis geht „genau an die Richtigen“

Der Hauptpreis geht „genau an die Richtigen“

Thekla Strecker (l.) aus Xanten hat das Auto gewonnen: Am Freitag bekam sie die Schlüssel von Heiko Heindorf vom gleichnamigen Autohaus und Nicola Lümmen vom IGX-Vorstand überreicht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Ein Ehepaar aus Xanten hat bei der IGX-Weihnachtsverlosung den Hauptpreis gewonnen: ein neues Auto. Die Ehefrau konnte es zunächst nicht glauben, und eigentlich wollte ihr Mann sie mit der Nachricht überraschen – aber eine Arbeitskollegin war schneller.

Erst konnte Thekla Strecker es nicht glauben. Eine Arbeitskollegin schrieb ihr, dass ihr Name gerade bei der Weihnachtsverlosung der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) gezogen worden war und sie ein Auto gewonnen hatte. Die Bekannte hatte am vergangenen Samstag die Schlussziehung auf dem Marktplatz verfolgt und es selbst live verfolgt. Dennoch zweifelte Thekla Strecker. Schließlich hatte sie noch nie etwas Großes gewonnen, höchstens mal einen Gutschein, wie sie am Freitag berichtete.