Preisverleihung der IGX-Weihnachtsverlosung in Xanten Der erste Gewinn nach 55 Jahren

Der dritte Preis ist eine Ballonfahrt für zwei Personen über Xanten. Gewonnen hat sie Kerstin Hürkens aus Perrich in Wesel. Sie gingen gern in Xanten einkaufen, einerseits weil der Sohn in Lüttingen Fußball spiele, andererseits weil das Angebot gut sei, sagte Ehemann Heinz-Georg Hürkens, der die Gutscheine für den Preis am Freitag abholte. An der Weihnachtsverlosung nähmen sie jedes Jahr teil. Aber gewonnen hätten sie zum ersten Mal etwas.