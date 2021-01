Xantenerin gewinnt Auto : Ein Hauptpreis zur rechten Zeit

Xanten Das Ehepaar Dimkov wollte sich schon ein neues Auto kaufen, weil der alte Wagen 28 Jahre alt ist. Dann spielte es bei der IGX-Weihnachtsverlosung mit – und gewann.

Waltraud Dimkov hat am Freitag ihr Auto überreicht bekommen, das sie bei der Weihnachtsverlosung der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) gewonnen hat. Dafür kam die 64-Jährige mit ihrem Mann Aco ins Autohaus Heindorf. Dort waren sie erst vor kurzem gewesen: Das Ehepaar hatte sich nach einem neuen Wagen umgesehen, weil sein Audi schon 28 Jahre alt ist und 320.000 Kilometer zurückgelegt hat. Ein neues Auto hatten sie aber noch nicht gekauft, und jetzt müssen sie es auch nicht mehr, nachdem Dimkovs Name am vergangenen Sonntag bei der IGX-Weihnachtsverlosung aus dem Berg von Teilnehmerkarten gezogen wurde. Ein Mitsubishi Space Star im Wert von etwa 10.000 Euro gehört nun ihnen.

„Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Waltraud Dimkov am Freitag. Ihr Mann hatte am Sonntag schon vermutet, dass Ludger Lemken ihnen einen Streich spielen wollte, als der IGX-Vorsitzende sie anrief. Aber Lemken versicherte, dass sie gewonnen haben. Und er freute sich, dass jemand das Auto bekommt, der es auch wirklich gebrauchen kann. Manchmal trifft das Glück eben die Richtigen.

Lemken nutzte die Übergabe des Autos, um für Xantens Handel zu werben. „Hier einzukaufen, lohnt sich.“ Um an der Verlosung teilzunehmen, hatten die Kunden Weihnachtsmarken sammeln müssen – und diese gab es beim Einkauf in Xanten. Die Lose sind aber nicht nur wichtig, um die Kunden zu binden, sondern auch, um die Arbeit der IGX zu finanzieren: Händler kaufen ihr die Marken ab, und mit den Einnahmen finanzieren die Gewerbetreibenden zum Beispiel das Auto, aber auch Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt. Deshalb dankte Lemken allen Händlern, die wieder mitgemacht, und allen Kunden, die in Xanten eingekauft haben. Trotz des Lockdowns sei die Teilnahme wie in den Vorjahren gewesen, sagte er.