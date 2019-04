IGX-Frühjahrsversammlung : Händler stellen Weichen für die Zukunft

Xanten Die Vertretung der Xantener Gewerbetreibenden trifft zwei wichtige Entscheidungen: Sie erweitert und verjüngt den Vorstand, außerdem vereinfacht sie den Jahresbeitrag, um attraktiver für neue Mitglieder zu werden.

Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) vertritt die Händler in der Öffentlichkeit, macht Werbung für sie und organisiert Veranstaltungen wie den Ostermarkt und das Mittsommernachtsshopping, um die Innenstadt zu beleben. Dafür zahlen die Mitglieder einen Beitrag im Jahr, der bisher zwischen 200 und 550 Euro lag – je nachdem, welche Leistungen der Gewerbetreibende buchte. Das ändert sich jetzt: Die IGX beschloss auf ihrer Frühjahrsversammlung am Dienstagabend, dass es nur noch einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 350 Euro gibt.