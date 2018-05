Sonsbeck: Ideen für Klimaschutzpreis gesucht

Sonsbeck Bis zum 30. September kann man sich bei der Gemeinde bewerben.

Bereits zum achten Mal wird in diesem Jahr der Klimaschutzpreis des Energieunternehmens Innogy in der Gemeinde Sonsbeck ausgelobt. Innogy unterstützt das Projekt mit 1000 Euro, die der Gemeinde Sonsbeck als Preisgeld zur Verfügung stehen.

Der Klimaschutzpreis kann an Bürger, Vereine, Unternehmen, Schulen und Kindergärten verliehen werden. Die Bewerbung ist bei der Gemeinde Sonsbeck, Herrenstraße 2, schriftlich einzureichen oder per E-Mail an miriam.brune@sonsbeck.de zu schicken. Der Vorschlag ist für eine Beurteilung durch eine Jury ausreichend schriftlich zu erläutern. Mit der Abgabe der Unterlagen erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass ihre Arbeiten ggf. veröffentlicht werden. Abgabeschluss ist der 30. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.